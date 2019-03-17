الجماهير الكتالونية ترفض صفقة جريزمان المحتملة

يبدو أن عشاق برشلونة، لم يغفروا لأنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، رفضه الانتقال إلى البارسا، في الصيف الماضي، وتجديد عقده مع الروخيبلانكوس.

وخرجت العديد من التقارير أمس واليوم لتؤكد أن جريزمان عاد لاهتمامات برشلونة، وأن النادي الكتالوني يخطط للتعاقد معه في الصيف المقبل، خاصة وأن اللاعب يفكر في مستقبله بعدما صدم بالخروج من دوري الأبطال وتذبذب النتائج محليا.

وفي استطلاعين للرأي بصحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" أعربت جماهير البارسا التي شاركت فيهما عن رفضها لقدوم جريزمان إلى ملعب "كامب نو".

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والصحيفتان قريبتان جدا من برشلونة، الأمر الذي يشير إلى مشاركة جماهير الفريق الكتالوني في الاستطلاعين.

ووصلت نسبة الرفض في صحيفة "سبورت" إلى 83% من الأصوات، بينما ازداد وضع جريزمان تأزمًا في استطلاع "موندو ديبورتيفو" الذي أكد أن 92% من عشاق برشلونة لا يرغبون في إتمام الصفقة.

وكان جريزمان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في الصيف الماضي، قبل أن يقرر إعطاء ظهره للبارسا والاستمرار مع الروخيبلانكوس من خلال التوقيع على عقد جديد حتى 2023.