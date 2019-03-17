حلم ريال مدريد لا يفارق ذهن مبابي

لم يتخل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان عن حلم ارتداء قميص ريال مدريد يوما ما، وفقا لتقارير صحفية فرنسية.

وأشارت صحيفة "جورنال دو دومانش" إلى أن أحد المقربين بشدة من مبابي، أكد أن اللاعب يرى نفسه يوما ما لاعبا بصفوف ريال مدريد، وذلك بعد تعثر خطوة انضمامه إلى الملكي في صيف 2017.

وأضافت الصحيفة أيضا على لسان هذا المصدر: "مبابي يقول لنفسه، إذا كنت حاليًا لاعبا عمره 18 عاما فماذا أفعل ببلوغي 23 عاما؟".

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وكان كيليان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد من موناكو في صيف 2017، إلا أن نادي باريس سان جيرمان نجح في حسم الصفقة لصالحه بقيمة 180 مليون يورو.

ولكن مع فشل بي إس جي في عبور دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا موسمين على التوالي، بدأ الشك يساور كيليان مبابي في القدرة على تحقيق حلمه برفع الكأس ذات الأذنين بالقميص الباريسي.

من جانبه، لم يخف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد رغبته في ضم كيليان مبابي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم زين الدين زيدان لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي.