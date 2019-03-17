الصحف الانجليزية تبرز تأهل مانشستر سيتي الجدلي

ركزت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح الأحد، على تأهل مانشستر سيتي المثير للجدل، إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان سوانزي سيتي متقدما على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 حتى الدقيقة 69 عندما أحرز البرتغالي برناردو سيلفا هدفا، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السيتي بعد إعاقة غير واضحة لرحيم سترلينج، قبل أن يسجل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هدف الفوز من رأسية لتثبت الإعادة التلفزيونية أنه كان متسللا.

ولم يتم الاستعانة بتقنية الفيديو في هذه المباراة، حيث يلجأ إليها الاتحاد الإنجليزي فقط في ملاعب الفرق التي تشارك في "البريميرليج"، علما بأن سوانزي يلعب في الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

وخرجت صحيفة "ديلي ميل" بعنوان "صاعق"، حيث أشارت إلى صعقتين، الأولى تتمثل في إهدار المنتخب الإنجليزي تقدمه 31-0 ليتعادل مع نظيره الاسكتلندي 38-38 في دوري الأمم الـ 6 للرجبي، والثانية تأهل مانشستر سيتي، فقالت "لا فار، لا فرحة لسوانزي بهروب مانشستر سيتي".

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أما صحيفة "ديلي إكسبريس"، فقد خرجت بعنوان يقول "في الرباعية نثق"، في إشارة إلى احتفاظ مانشستر سيتي بأمل إحراز 4 ألقاب هذا الموسم بعد النجاة من موقعة سوانزي.

ونقلت الصحيفة في خبر آخر تصريحات نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام التي توقع فيها أن يحصل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير على منصبه بشكل دائم.

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" إلى تأهل مانشستر سيتي بعنوان "فريق الرباعية"، وأكدت في خبر آخر أنه على ريال مدريد دفع 200 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات لاعب توتنهام كريستيان إريكسن.