رونالدو يشعل أزمة بالدوري الإيطالي

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس، في أزمة مفاجئة بالدوري الإيطالي قبل مباراة فريقه أمام جنوى، اليوم الأحد، على ملعب لويجى فراريس ضمن منافسات الجولة الـ28 من الكالتشيو.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن قرار الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، باستبعاد رونالدو من قائمة الفريق، الخاصة بمباراة جنوى، أشعل فتيل أزمة حقيقية بين الجماهير.

ويهدف أليجري من قراره، منح راحة إضافية لكريستيانو، بعد أن أحرز ثلاثية "هاتريك" في شباك أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، منحت السيدة العجوز بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة القارية.

وحضرت جماهير يوفنتوس بأقليم ليجوريا، بالإضافة إلى جماهير الفريق المستضيف، إلى مقر نادي جنوى وهددت بإعادة التذاكر، في حال غياب رونالدو عن المشاركة في اللقاء المرتقب.

يذكر أن يوفنتوس يسيطر على صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 75 نقطة، بفارق 18 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه فريق نابولي، بينما يأتي جنوى في المركز الـ13 برصيد 30 نقطة.