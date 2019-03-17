إحصائية تبشر صلاح قبل مواجهة فولهام في البريميرليج

يحاول الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، للعودة إلى زيارة الشباك عندما يلعب فريقه، اليوم الأحد، أمام فولهام ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن صلاح اشترك في 12 هدفًا (أحرز 6 وصنع 6) خلال آخر 8 مباريات خاضها أمام الفرق الصاعدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعيش صلاح أزمة تهديفية في الفترة الحالية إذ أنه لم يحرز أي هدف خلال آخر 4 مباريات بالبريميرليج، ويريد إنهاء عثرته أمام فولهام الصاعد هذا الموسم للبطولة.

واستقبل فريق فولهام خلال الجولات الماضية 68 هدفًا بالبريميرليج هذا الموسم، ليكون بذلك صاحب أضعف خط دفاع في البطولة.

يذكر أن صلاح يملك 17 هدفًا هذا الموسم بالبطولة الإنجليزية يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البريميرليج بعد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ18 هدفا.