صحف إيطاليا تسلط الضوء على ديربي الغضب

اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأحد، بمواجهة ديربي الغضب بين إنتر وميلان، والمقرر لها مساء اليوم، في الجولة 28 من الكالتشيو.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" :"الديربي الناري.. سان سيرو: ميلان وإنتر من أجل دوري الأبطال.. صراع العناصر الجديدة من أجل التهديف: بيونتيك وباكيتا من الروسونيري، ولوتارو مارتينيز من النيراتزوري".

وأضافت: "هناك إيرادات قياسية على الإطلاق: 5.8 مليون يورو".

وتابعت الصحيفة: "روما متخبط، لا يزال بعيدا عن ميلان، خسر أمام سبال (2-1)".

وأردفت: "يوفي، إراحة رونالدو، والمسؤولية تقع على عاتق ديبالا، ومويس كين سيشارك.. خطة أليجري لتحقيق التوازن قبل مواجهة أياكس بدوري الأبطال".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "الظلال في سان سيرو، ديربي القلق، جاتوزو من أجل الابتعاد بالفارق، وسباليتي لمنع الأزمات.. يسعى جينارو لانقلاب كبير وتوسيع الفارق في المركز الثالث، فيما لا يستطيع لوتشيانو تحمل المزيد من الأخطاء"

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وأضافت: "وقت الغذاء مع يوفنتوس، لكن رونالدو لن يتواجد في جنوى، لقد تمت إراحته".

وتابعت الصحيفة: "الجيالوروسي يسقط أمام سبال، الصراع على المركز الرابع أصبح أكثر تعقيدًا، ورانييري يضرب بقوة: على اللاعبين أن يكسبوا أجورهم".

وقالت صحيفة "توتو سبورت": "دي ليخت، أنا أنتظرك.. جنوى ويوفنتوس: أليجري يريح كريستيانو، ويفكر بالفعل في مدافع أياكس الشاب، الذي لديه شعبية كبيرة في البيانكونيري.. فرصة عظيمة لمراقبته عن كثب".

وأضافت: "روما متخبط، وسامبدوريا سوبر: رانييري سقط في أمام سبال (2-1) بينما سامبدوريا سحق ساسولو".

وختمت: "ديربي: دوري أبطال أوروبا على المحك.. ميلان وإنتر مباراة فاصلة: جاتوزو يسعى للابتعاد بالمركز الثالث وسباليتي يتطلع للعودة. والديربي يحقق إيرادات قياسية".