إيسكو يتألق في حضرة زيدان ويرد على سولاري

أشاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، بالعلاقة التي تجمع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بلاعبه إيسكو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن زيدان قرر الدفع بإيسكو في التشكيلة الأساسية أمام سيلتا فيجو، أمس السبت، ضمن عدد من اللاعبين الذين يتمتعون بثقة المدرب الفرنسي مثل كيلور نافاس ومارسيلو.

وأكدت الصحيفة أن إيسكو كافأ مدربه في سانتياجو برنابيو، بعدما أحرز هدفًا في شباك سيلتا فيجو وساهم في فوز الميرنجي بنتيجة (2-0).

وأشارت إلى أن العلاقة الجيدة بين زيدان وإيسكو تعود إلى موسم 2016-2017، عندما قدم اللاعب الإسباني أفضل أداء له على الإطلاق تحت قيادة "زيزو".

وانطلق توهج إيسكو مع زيدان منذ موسمين إثر تعرض الويلزي جاريث بيل لإصابة وقتها، بالإضافة إلى أن الأخير لم يكن مناسبًا لخطة المدرب الفرنسي التي اعتمدت على وجود رباعي في خط الوسط، وهو ما رجح كفة النجم الإسباني.

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وأوضحت أن مباراة سيلتا فيجو هي الأولى التي يبدأها إيسكو في الدوري الإسباني منذ الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 1-5 في أكتوبر/تشرين أول الماضي تحت قيادة جولين لوبيتيجي.

ودافع زيدان في مؤتمره الصحفي، الجمعة الماضي، عن إيسكو مؤكدًا أن اللاعب لن يخضع للتحقيق، وأنه يتواجد في سانتياجو برنابيو للعب كرة القدم فقط.

وكان يعود التحقيق إلى رفض إيسكو الاتجاه مع الفريق من فالديباس إلى سانتياجو بيرنابيو، قبل خوض مباراة الإياب أمام أياكس في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد استبعاده من القائمة.

وأنقذت عودة زيدان مصير إيسكو مع الميرنجي، بعد أن تم تهميشه هذا الموسم من قبل المدرب السابق سانتياجو سولاري، ووضعه بشكل دائم على مقاعد البدلاء أو في المدرجات.

وأتمت الصحيفة تقريرها مؤكدة أن إيسكو سجل هدفه الخامس هذا الموسم أمام سيلتا فيجو، ومن الآن فصاعدًا سيكون جزءًا أساسيًا في خطط زيدان بقلعة سانتياجو برنابيو.