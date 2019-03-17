تشكيل الزمالك المتوقع أمام حسين داي في الكونفدرالية

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالاستقرار على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نصر حسين داي المقرر لها اليوم الأحد على ملعب 5 يوليو في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

ويشهد تشكيل الزمالك عودة المغربي خالد بوطيب لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض مع استمرار مشاركة مواطنه حميد أحداد في التشكيل الأساسي.

ويحتاج الزمالك لنتيجة الفوز لتأكيد تأهله لدور ربع نهائي بالكونفدرالية، حيث يتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتكو الأنغولي في مركز الوصيف برصيد 7 نقاط، بينما يحتل نصر حسين داي المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط ويتذيل جورماهيا الكيني المجموعة برصيد 6 نقاط.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى : محمود جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.