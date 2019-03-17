أبرز العناوين التي جاءت في كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

دايلي ميل

عودة من بعيد

حقق مانشستر سيتي فوزًا على سوانزي سيتي ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث عاد بثلاثة أهداف بعد تأخره بهدفين.

هدف متأخر لأجويرو قاد فريق بيب جوارديولا للتأهل للدور المقبل، بعد كفاح كبير من سوانزي الذي ظل متقدمًا في النتيجة حتى الدقيقة 68.

أين حكم الفيديو

حالة من الاستياء سادت في الاستديو التحليلي الخاص بلقاء سوانزي مع مانشستر سيتي في دور الثمانية من كأس الاتحاد، بعد شكوك حول وجود حالة تسلل في هدف أجويرو الأخير.

جون هارتسون وأوين هارجرفيس تسائلوا عن سبب عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد خلال المباراة، وذلك بعدما أظهرت الإعادة وجود شبهة تسلل ضد أجويرو.

ميرور

أرسنال يفقد مونتشي

يبدو أن أرسنال في طريقه لفقدان إمكانية التعاقد مع مونتشي المدير الرياضي الراحل عن روما، في ظل تقدم إشبيلية بعرضًا إليه من أجل عودته للدوري الإسباني مجددًا.

أرسنال كان يريد التعاقد مع مونتشي بمجرد أن أعلن روما عن رحيله، إلا أن ناديه السابق، إشبيلية، والذي رحل عنه في 2017، تقدم بعرضًا إليه ليعود لمنصبه في الفريق الأندلسي من جديد.

سيتي يتمسك بلاعبه

يرفض نادي مانشستر سيتي الاستغناء عن لاعبه، فيل فودين، على الرغم من تلقيه عدة عروض من أندية تريد استعارته خلال الموسم المقبل.

فودين تلقى عروضًا من أندية تريد الاستعانة به لعدة شهور هي عمر الموسم القادم، لكن جوارديولا يتمسك باللاعب ويرى فيه إمكانية المشاركة مع سيتي خلال الموسم المقبل.

ذا صن

أرسنال يستهدف قائد يونايتد

يستهدف نادي أرسنال التعاقد مع لويس أنطونيو فالنسيا ظهير وقائد مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، وهو التعاقد الذي سيكون مجانيًا في حال إتمامه.

مانشستر يونايتد لم يجدد تعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري مع فالنسيا، وهو ما دفع أرسنال للرغبة في التعاقد معه واستغلال رحيله المجاني.

الصحافة الإسبانية

آس

زيدان يعلن سياسته مع الريال

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن سياسته مع الفريق خلال الفترة الحالية حتى الموسم المقبل، موضحًا أن كافة حراس المرمى سيحصلوا على فرصة للمشاركة من بينهم ابنه لوكا، لصعوبة المشاركة في كافة البطولات بحارس واحد فقط.

ورفض زيدان استبعاد فكرة الاعتماد على أي لاعب في الفريق سواء العناصر الشابة أو أصحاب الخبرة، مؤكدًا أن كل لاعب في الفريق سيشارك حتى نهاية الموسم، وبعد ذلك سيتم رسم صورة كاملة عن الجميع كيف سيكون الوضع في الموسم المقبل.

جماهير الريال تهاجم بيريز

هاجم عدد من جماهير ريال مدريد فلورنتيو بيريز رئيس مجلس إدارة النادي، من خلال لافتات تم رفعها خلال مباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وقام أمن سانتياجو برنابيو بسحب لافتتين على الأقل من المدرجات كتبت على الأولى "فلورنتينو، ارحل الآن"، والثانية "فلورنتينو، المذنب".

سبورت

بيل استحق الطرد

تغاضي حكم مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو عن اشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه جاريث بيل جناح النادي الملكي، واكتفى بالإنذار خلال تدخل عنيف بنهاية الشوط الأول.

وقام بيل بضرب كيفين فاسكيز بالكوع بدون كرة، وهو ما استحق الطرد المباشر، إلا ان اللاعب الويلزي أفلت من العقاب المستحق.

موندو ديبورتيفو

البرسا يمتلك فرصة لحسم نصف اللقب

بات أمام برشلونة أمام فرصة للتقدم خطوات كبيرة نحو حسب لقب الدوري الإسباني بعدما خسر أتليتكو مدريد أمام أتليتك بلباو مساء السبت.

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يستطيع الأهلي في حالة الفوز على ريال بيتيس أن يرفع فارق النقاط مع صاحب المركز الثاني إلى 10، وهو ما يمنحه إمكانية خسارة 3 مباريات من أصل 10 متبقية من عمر البطولة.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

صراع بين الريال ويوفنتوس حول كانتي

ذكرت الصحيفة أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس يرغبان في شراء الفرنسي الدولي نيجولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن زين الدين زيدان وضع كانتي ضمن أولوياته، بينما يسعى اليوفي لشراء لاعب تشيلسي تحسبًا لرحيل الثنائي سامي خضيرة وميراليم بيانيتش في الصيف المقبل.

إيكاردي يغيب عن الديربي

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن قائمة فريقه والتي تستعد لمواجهة ميلان في لقاء الديربي ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من الدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة النيراتزوري غياب إيكاردي ليواصل الأرجنتيني غيابه عن الظهور مع الإنتر منذ فبراير الماضي إثر سحب شارة القيادة منه على خلفية أزمة عدم تجديد عقده مع ناديه.

كالتشيو ميركاتو

ناينجولان يكشف سبب رحيله عن روما

كشف رادجا ناينجولان لاعب وسط إنتر ميلان، سبب رحيله عن روما في الصيف الماضي، قائلاً :"مونتشي (المدير الرياضي السابق لروما) لم يتصرف معي باحترافية".

وتابع :"تصرفات مونتشي أغضبني بشدة، لو كنت استمريت في روما كان سيحدث حرب عالمية".

الصحافة الألمانية

بيلد

أوزيل يدعو أردوغان لحفل زفافه

دعا الألماني مسعود أوزيل، نجم آرسنال الإنجليزي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور حفل زفافه الصيف المقبل.

والتقى أوزيل مع أردوغان يوم الجمعة في مكتبه بأسطنبول، وطلب أوزيل منه في نهاية المحادثة حضور حفل زفافه.

وطلب أوزيل من أردوغان أن يكون الشاهد الأول من طرفه على زواجه من الممثلة التركية أمينة جولشن.

كيكر

صدارة مؤقتة

انتزع بوروسيا دورتموند فوزا صعبا من مضيفه هيرتا برلين بنتيجة (3-2) في الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

كانت النتيجة تشير بالتعادل قبل أن يسجل ماركو رويس هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع دورتموند رصيده إللـى 60 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة بايرن ميونيخ مع ماينز، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 35 نقطة في المركز العاشر.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

جريزمان يغري برشلونة

قد يكون لإقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني من دوري أبطال أوروبا عواقب أشد من المتوقع، حيث أصبح الفريق مهددا بفقدان قوته الهجومية برحيل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان.

وعاد جريزمان، الذي قام بتمديد عقده مع أتلتيكو مدريد قبل عدة أشهر، إلى رادار برشلونة مجددًا، حيث كان اللاعب قريبا بشدة خلال العام الماضي من الانتقال للفريق الكتالوني.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ27 عاما 120 مليون يورو إذ تم رحيله قبل شهر يونيو 2019، وسيرتفع هذا السعر لـ200 مليون، وهو مبلغ يتم تداوله منذ الصيف الماضي.

يذكر أن أتلتيكو مدريد تلقى هزيمة جديدة في الدوري بعد سقوطه أمام أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة في الأسبوع الـ28 من الليجا، ليعطي فرصة أمام برشلونة لتوسيع فارق النقاط معه.

حضور وزاري لكلاسيكو فرنسا

سيحضر وزير الداخلية في فرنسا، كريستوف كاستانير، لقاء الكلاسيكو بين باريس سان جيرمان ومارسيليا ضمن منافسات الأسبوع الـ29 للدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.

ستنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الأحد تحت أنظار وزير الداخلية، بجانب لوران نونيز وزير الخارجية، وروكسانا ماراسينو وزير الرياضة.

وتبدو الحالة المزاجية متوترة في "PSG" خاصة بعد الإقصاء الأوروبي عقب 11 يوما من صفعة مانشستر يونايتد بالخسارة (3-1) في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال.