سولشاير: لعبنا أسوأ مباراة لنا أمام وولفرهامبتون.. ولدينا فرصة للفوز بالأبطال

أعرب أوله جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن استيائه بعد الخسارة من فريق وولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب الهزيمة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "نتيجة محبطة بكل تأكيد، لقد استحقوا الفوز لأنهم كانوا الفريق الأكثر حصولًا على الفرص، نعم، لقد استحوذنا على الكرة معظم الوقت، ولكننا لم نستطع ترجمة هذا الاستحواذ إلى محاولات تهديفية خطيرة ولم نستطع وضعهم تحت الضغط".

وتابع: "لقد بدا الأمر وكأنهم راضون عن الطريقة التي جرت بها الأمور في الشوط الأول، وبكل أسف أعطيناهم الفرصة للتسجيل في مرمانا مرتين بسهولة في الشوط الثاني".

وبسؤاله عن الذي كان ينقص الفريق في مباراة وولفرهامبتون رد سولشاير قائلاً: "الكثير في الحقيقة، لقد لعبنا أسوأ مباراة لنا اليوم، ضد أرسنال، لعبنا بشكل جيد رغم الهزيمة، ولكن لا يمكنني أن أقول نفس الشئ اليوم".

وواصل المدير الفني النرويجي: "هذه هي كرة القدم، لقد افتقدنا إلى اللعب السريع والنزعة الهجومية اليوم، وهذا ما نتميز به عادة، في الشوط الأول، قام بوجبا بانطلاقتين أسفرتا عن حصول المنافس على إنذارين، في بعض الكرات الأخرى، حاول راشفورد التوغل والتواجد خلف مدافعيهم، السيء في الأمر أننا افتقدنا للرتم السريع معظم الوقت عندما كنا نمتلك الكرة".

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وعن سبب تراجع أداء مانشستر يونايتد قال سولشاير: "حسنًا، أعتقد أنه أمر طبيعي، فأنت لا يمكنك أن تكون في أفضل حالاتك في كل مباراة، لقد لعبنا مباراة سيئة، ولكن هذا لا ينفي حقيقة أن وولفرهامبتون فريق جيد للغاية، لقد لعبوا بشكل رائع أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم، ولا يمكننا أن ننتقص من استحقاقهم الفوز، حتى ولو كنا في يوم سيء".

ووجه سولشاير رسالة إلى لاعبي الفريق: "نحن مقبلون على فترة توقف دولي جديدة، أقول للاعبين الذين ستتاح لهم فرصة اللعب مع منتخبات بلادهم أن يستمتعوا ويقدموا أفضل ما لديهم في المباريات التي سيخوضونها، بعض اللاعبين تم ضمهم من جديد لمنتخبات بلادهم بعد فترة من الاستبعاد، وربما يعطيهم ذلك دفعة قوية لبذل أقصى ما في وسعهم".

وأكمل: "نحتاج الآن أن نعود بعد فترة التوقف هذه ونحن مستعدون للمرحلة التي ستليها، أتمنى من اللاعبين، سواء كانوا سيحصلون على أجازة أو سيشاركون مع منتخبات بلادهم في مباريات ودية أو مباريات التصفيات، أن يعودوا بطاقة كبيرة واستعداد ذهني لما تبقى من مشوار الفريق في الدوري ودوري الأبطال".

واختتم سولشاير تصريحاته: "نحن الآن في مركز جيد في الدوري، ولا تزال أمامنا فرصة للفوز بدوري الأبطال، ولكننا مستاؤون لعدم وصولنا إلى الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد".