اختار بنفسك.. من تريده منافسا للأهلى والزمالك فى أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يترقب جمهور قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك المنافس المحتمل لفريقيهما في ربع نهائي دورى الأبطال الأفريقي، والكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما حسم المارد الأحمر تأهله لدور الثمانية، على حساب شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، وحسم الفارس الأبيض تأهله في صدارة المجموعة الرابعة أيضًا بتعادل ثمين مع نصر حسين داى في الجولة السادسة والأخيرة.

الأهلى تأهل فى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، فيما جاء سيمبا التنزاني في المركز الثاني بـ9 نقاط، بعد تغلبه على فيتا كلوب الكونغولي، وفي الجهة الأخرى تأهل الزمالك في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط متفوقًا بالمواجهات المباشرة صاحب الوصافة بنفس عدد الرصيد من النقاط.

ويلتقي الأهلي في الدور ربع النهائي مع أحد الفرق المتأهلة في المركز الثاني بالمجموعات الثلاثة الأخرى، وهي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وحوريا كوناكري الغيني، والنادي الرياضي القسطنطيني الجزائري، فيما يصطدم سيمبا التنزاني بأحد الفرق المتصدرة للمجموعات الأخرى، وهي الوداد المغربي، والترجي التونسي، ومازيمي الكونغولي.

فيما يلتقى الزمالك متصدر مجموعته بأحد وصفاء المجموعات الأولى والثانية والثالثة في الكونفدرالية وهى أندية حسنية أغادير المغربي والنجم الساحلى التونسى ونكانا الزامبى.

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وتجرى قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم الأربعاء 20 مارس 2019 بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

ويشارك الخليج 365 قراءه عن المنافس المحتمل للأهلى والزمالك في دور الثمانية بدورى الأبطال والكونفدرالية من خلال الاستطلاع التالى: