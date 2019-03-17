شاهد كيف احتفل لاعبو الزمالك بالتأهل داخل غرفة خلع الملابس...

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جدة - عمرو شويل قام لاعبو الفريق الاول بكرة القدم بنادى الزمالك ، بالاحتفال داخل غرفة خلع الملابس ، عقب التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى ، والصعود لدور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية . وسيطرت أجواء الفرحة على أفراد بعثة الزمالك ، بعد الصعود لدور ال 8 واستكمال المشوار الافريقي،وتأهل الزمالك الى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية ، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط .

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