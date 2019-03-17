شكرا لقرائتكم صدمة فى الزمالك بعد التأهل لربع نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتقد الزمالك لجهود الثنائى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك وحميد أحداد مهاجم الفريق فى مباراة الفريق الأبيض فى ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية بعد الحصول على الإنذار الثانى أمام نصر حسين داى الجزائرى وحصل كل لاعب من الثنائى ساسى وأحداد على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة نصر حسين داي ليتأكد غيابهما عن المباراة الأولى للفريق الأبيض فى دور الثمانية من منافسات الكونفدرالية.

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سيواجه الزمالك فى ربع النهائى أحد أندية حسنية أغادير المغربي وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى التونسى وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة وسيتجنب الفريق الأبيض مواجهة جورماها الكينى وصيف المجموعة الرابعة وهى مجموعته.

تأهل الزمالك لربع النهائى بتصدر مجموعته بـ9 نقاط والتى كان بدايتها فى كينيا بهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.