شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين بالتأهل الإفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على الاتصال ببعثة الفريق في الجزائر وتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على التأهل الإفريقي بالبطولة الكونفدرالية.

وأثنى رئيس الزمالك فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى على روح اللاعبين ونجاحهم في التأهل متمنيا استمرار مشوارهم الناجح بالبطولة .

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وتأهل الزمالك إلى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد نهاية الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بمباراتى الزمالك ونصر حسين داى التى أقيمت على استاد 5 يوليو بالجزائر ولقاء جورماهيا الكينى مع بترو أتلتيكو الأنجولى الذى أقيم فى العاصمة الكينية "نيروبى".

سيلتقى الزمالك فى ربع النهائى مع واحد من الفرق الثلاثة التالية:"حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته.

جاء مشوار الزمالك فى المجموعة بدايته من كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.