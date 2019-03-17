شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يهزم ماينز 6 - 0 فى الدورى الألمانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بايرن ميونخ الألماني، فوزا كبيرا على نظيره ماينز بنتيجة 6-0 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني "بوندزليجا".

وجاء هذا الانتصار الكبير بعد أيام قليلة من الخروج المدوي للفريق البافاري من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول بالخسارة 3-1 .

ويدين بايرن ميونخ بهذا الفوز الكبير إلى نجمه الكولومبي جيمس رودريجيز الذى سجل وحده 3 أهداف "هاتريك" فى الدقائق 33 و51 و55 على التوالي.

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بينما افتتح النجم البولندي رورت ليفاندوفسكي أهداف المباراة فى الدقيقة الثالثة، وسجل كينجسلي كومان هدف فى الدقيقة 39 ، وألفونسو دافيز هدف فى الدقيقة 70 .

بهذا الفوز الكبير يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بينما احتل ماينز المركز الـ13 برصيد 30 نقطة.