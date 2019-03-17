شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الفرنسى اون لاين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 بثًا مباشرًا لكلاسيكو الكرة الإسبانية بين مارسيليا وباريس سان جيرمان، المقرر لها مساء اليوم الأحد 17 - 3 - 2019.
ويستضيف فريق باريس سان جيرمان , مساء اليوم الأحد , نظيره فريق مارسيليا , وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” حديقة الأمراء ” .
ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الترتيب العام برصيد 74 نقطة ولديه لقاء مؤجل وبفارق 17 نقطة عن الوصيف فريق ليل , في حين يحتل فريق مارسيليا المركز الرابع في جدول الترتيب العام للدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة .
ويسعى فريق باريس سان جيرمان في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل المضي قدماً نحو حسم اللقب مبكراً , في حين يتطلع فريق مارسيليا في هذه المواجهة الى الخروج بنتيجة إيجابية ومرضية .
وتقام المباراة في العاشرة مساء اليوم، وقد أفادت بعض التقارير إلى مقاطعة الجماهير للكلاسيكو بعد الخيبة الأوروبية للفريق الباريسى في دورى أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الفرنسى اون لاين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.