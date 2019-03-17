شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الفرنسى اون لاين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 بثًا مباشرًا لكلاسيكو الكرة الإسبانية بين مارسيليا وباريس سان جيرمان، المقرر لها مساء اليوم الأحد 17 - 3 - 2019.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان , مساء اليوم الأحد , نظيره فريق مارسيليا , وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” حديقة الأمراء ” .

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الترتيب العام برصيد 74 نقطة ولديه لقاء مؤجل وبفارق 17 نقطة عن الوصيف فريق ليل , في حين يحتل فريق مارسيليا المركز الرابع في جدول الترتيب العام للدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة .

Advertisements

ويسعى فريق باريس سان جيرمان في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل المضي قدماً نحو حسم اللقب مبكراً , في حين يتطلع فريق مارسيليا في هذه المواجهة الى الخروج بنتيجة إيجابية ومرضية .

وتقام المباراة في العاشرة مساء اليوم، وقد أفادت بعض التقارير إلى مقاطعة الجماهير للكلاسيكو بعد الخيبة الأوروبية للفريق الباريسى في دورى أبطال أوروبا.