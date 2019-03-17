شكرا لقرائتكم ماذا قال جروس بعد التأهل الإفريقى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عن سعادته بتأهل فريقه للدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل السلبي مع نصر حسين داي الجزائري في عقر داره بختام دور المجموعات بالبطولة.

أضاف جروس خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، أن المباراة كانت صعبة أمام المنافس الجزائري خاصة وإنها على أرضه ووسط جماهيره، مشيرا إلى أنه راض عن آداء اللاعبين الرجولي في المباراة.

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وأضاف جروس: "سعيد بالتأهل الإفريقي في أول موسم لي مع الفريق ورغم ضغط المنافس إلا أن الزمالك حقق الهدف المطلوب وتأهل متصدرا مجموعته".

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى ربع النهائى مع واحد من الفرق الثلاثة التالية: "حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته.

جاء مشوار الزمالك فى المجموعة بدايته من كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.