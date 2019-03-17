شكرا لقرائتكم تشيلسى يسقط فى فخ الهزيمة للمرة السابعة أمام إيفرتون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى تشيلسي سابع هزيمة له هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي، بسقوطه أمام مضيفه فريق إيفرتون بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من البريميرليج.

افتتح البرازيلى ريتشارلسون أهداف إيفرتون فى الدقيقة 49 من زمن المباراة، بعد متابعته كرة مرتدة من من كيبا حارس تشيلسي ليضعها فى المرمى برأسه.

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ونجح الآيسلندى جيلفى سيجوردسون فى إضافة ثانى أهداف التوفيز فى الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بعد متابعته للكرة المرتدة من حارس البلوز الذى تصدى لركلة جزاء.

بهذه النتيجة توقف رصيد تشيلسي عند 57 نقطة فى المركز السادس، بينما رفع إيفرتون رصيده للنقطة 40 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذى يتصدره ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح برصيد 76 نقطة بعد فوزه الثمين اليوم على فولهام 2 – 1.