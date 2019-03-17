شكرا لقرائتكم صدام عربى محتمل.. 6 فرق فى معركة ربع نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية عن تأهل 6 فرق عربية إلى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهم الثنائى المغربى نهضة بركان وحسنية أغادر والثنائى التونسى الصفاقسى والنجم بالإضافة إلى الهلال السودانى والزمالك ممثلا لمصر.

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جاء مشوار الزمالك فى مجموعته بدايته من كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

تأهل عن المجموعة الأولى كلا من:"نهضة بركان المغربى، حسنية أغادير المغربى"، صعد من المجموعة الثانية كلا من:"الصفاقسى التونسى، النجم الساحلى التونسى"، تأهل عن المجموعة الثالثة كلا من:"الهلال السودانى، نكانا الزامبى" بينما المجموعة الرابعة التى تواجد بها الزمالك تأهل منها كلا من:" الزمالك، جورماهيا الكينى".