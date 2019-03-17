برشلونة يهاجم ريال بيتيس بـ "ميسى" وسواريز...

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جدة - عمرو شويل أعلن إرنستو فالفيردى مدرب برشلونة عن التشكيل الرسمى، الذى سيخوض به مواجهة مضيفه فريق ريال بيتيس، فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد على ملعب "بينتو فيامارين"، فى ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.
ويقود الثنائي ميسي وسواريز هجوم البارسا فى لقاء الليلة، بينما يجلس البرازيلى فيليب كوتينيو على مقاعد البدلاء، على الرغم من غياب الفرنسي عثمان ديمبلى للإصابة.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أتلتيكو مدريد الثانى برصيد 56 نقطة.
وجاء تشكيل برشلونة أمام بيتيس على النحو التالى:
حراسة المرمى: شتيجن
الدفاع: بيكيه ، لينجليت ، ألبا ، روبرتو
الوسط: أرثر ، بوسكيتس، راكيتيتش ، فيدال
الهجوم: ميسي ، سواريز
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