شكرا لقرائتكم استدعاء كامارا والمجحد إلى أخضر تحت 23 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاماً، قائمة من 23 لاعباً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020، يتقدمهم هارون كامارا مهاجم القادسية ومحمد المجحد لاعب وسط الفتح.

وضم الشهري 4 لاعبين من أهلي جدة وهم أيمن الخليف، عبدالباسط هندري، عبدالرحمن غريب، عبدالله حسون، وحسان تمبكتي وعبدالله الحمدان وناصر العمران من الشباب، وخالد السميري وعون السلولي ومهند الشنقيطي وحسين سالم وسعد السلولي من الاتفاق، وعبدالله اليوسف ومحمد المجحد لاعبا الفتح، وصالح الوحيمد وزيد البواردي من النصر، وأيمن الحجيلي من الأنصار ومحمد الربيعي من الباطن، وحسن القيد من الخليج، وحسين النخلي من الفيحاء، وهارون كمارا من القادسية، وعبدالرحمن اليامي من الهلال، وعبدالإله العمري من الوحدة.

ويستضيف الأخضر مجموعته الرابعة التي تضم إلى منتخبات الإمارات ولبنان والمالديف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.