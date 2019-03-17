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الزمالك يفقد ساسى وأحداد فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفقد الزمالك جهود الثنائى فرجانى ساسى  وحميد أحداد ، فى مباراة الفريق الأبيض بذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية بعد الحصول على الإنذار الثانى أمام نصر حسين داى الجزائرى، اليوم، الأحد، ليتأكد غيابهما عن المباراة الأولى للفريق الأبيض فى دور الثمانية من منافسات الكونفدرالية.

 

سيواجه الزمالك فى ربع النهائى أحد أندية حسنية أغادير المغربي وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى التونسى وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة وسيتجنب الفريق الأبيض مواجهة جورماها الكينى وصيف المجموعة الرابعة وهى مجموعته.

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تأهل الزمالك لربع النهائى بتصدر مجموعته بـ9 نقاط والتى كان بدايتها فى كينيا بهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

 

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