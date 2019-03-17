الأهلي يخوض مباراة ودية الخميس استعدادآ للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية يوم الخميس المقبل لم يتحدد طرفها بعد ، في إطار التحضير لمباراة الزمالك المقبلة يوم 30 مارس الجاري فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 للدوري.
كان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر قد منح لاعبيه راحة لمدة ٣ أيام عقب الفوز على شبيبة الساورة لجزائري والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب التوقف الدولى لإرتباط المنتخب الأول بمواجهة النيجر يوم 23 مارس فى الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ، ثم ودية أمام نيجيريا يوم 26.
ويبدأ الأهلي الأربعاء المقبل الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم ٣٠ من مارس الجاري والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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