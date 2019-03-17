شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نصر حسين داى: الزمالك استحق التأهل لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد مزيان ميجيل المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري، التهنئة الزمالك على التأهل لدور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

أشاد المدير الفني لنصر حسين داى خلال المؤتمر الصحفي، بلاعبي الزمالك، وقدراتهم وامكانياتهم الفنية، مشيرًا إلى أن الأبيض فريق منظم ومعتاد على تحقيق البطولات والألقاب.

أضاف مزيان ميجيل، أن الزمالك استحق عن جدارة التأهل لدور الـ 8 للكونفدرالية الافريقية وتصدر المجموعة بـ 9 نقاط، بعد التعادل السلبى مع فريقه فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ستاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.