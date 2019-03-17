شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب ومجلس الأهلى فى حفل افتتاح البطولة الافريقية لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على التواجد فى المقصورة الرئيسية بصالة عبد الرحمن الفيصل لحضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية لسيدات الطائرة.
كما يشهد الحضور تواجد كلا من العامرى فاروق نائب الرئيس و خالد مرتجى و رانيا علوانى و مهند مجدى ومحمد الجارحى أعضاء مجلس الإدارة فضلا عن محمد سراج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة .
كما يحضر أيضا الحفل عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة و منى عبد الكريم مدير البطولة و أحمد عبد الدايم ممثلا عن الاتحاد المصرى للعبة.
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