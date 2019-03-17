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الخطيب ومجلس الأهلى فى حفل افتتاح البطولة الافريقية لسيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على التواجد فى المقصورة الرئيسية بصالة عبد الرحمن الفيصل لحضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية لسيدات الطائرة. 

 

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كما يشهد الحضور تواجد كلا من العامرى فاروق نائب الرئيس و خالد مرتجى  و رانيا علوانى و مهند مجدى ومحمد الجارحى أعضاء مجلس الإدارة فضلا عن محمد سراج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة .

 

كما يحضر أيضا الحفل عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة و منى عبد الكريم مدير البطولة و أحمد عبد الدايم ممثلا عن الاتحاد المصرى للعبة.

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