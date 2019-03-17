الجهاز الفني للأهلي يُقدّم واجب العزاء في وفاة زوجة مُدلك الفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني للأهلي وعدد كبير من لاعبي الفريق على تقديم واجب العزاء في وفاة زوجة أحمد محمود مدلك الفريق.
وتوفيت زوجة أحمد محمود قبل يومين وتعذر حضور الجهاز الفني للفريق العزاء بسبب إرتباط الأهلي بمباراة شبيبة الساورة الجزائري أمس ، السبت، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.
وأجرى أفراد الجهاز الفني للأهلي ولاعبى الفريق إتصالات هاتفية بأحمد محمود لتقديم واجب العزاء له خاصة وأنه يحظى بحُب وتقدير الجميع في الفريق كونه أحد المُخلصين في النادي ويعمل منذ سنوات طويلة في القلعة الحمراء.
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