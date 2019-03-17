شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. اختار بنفسك من تريده منافسا للأهلى والزمالك فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك المنافس المحتمل لفريقيهما في ربع نهائي دورى الأبطال الأفريقي، والكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما حسم المارد الأحمر تأهله لدور الثمانية، على حساب شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، وحسم الفارس الأبيض تأهله في صدارة المجموعة الرابعة أيضًا بتعادل ثمين مع نصر حسين داى في الجولة السادسة والأخيرة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة .. اختار بنفسك من تريده منافسا للأهلى والزمالك فى أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.