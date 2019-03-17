وزير الرياضة يؤكد جاهزية استاد القاهرة لاستضافة نهائى دوري أبطال أوروبا 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لصحيفة ميرور واسعة الانتشار مؤكداً على أن ستاد القاهرة سيكون جاهزا لإستضافة أي حدث رياضي.

وكانت صحفية «ميرور» البريطانية، قد كشفت أن استاد القاهرة الدولي، مرشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليج)، في حال تم نقله خارج القارة العجوز مستقبلًا، بجانب 5 ملاعب أخرى، وأوضحت أن سبب اختيار استاد القاهرة هو سعته الجماهيرية التي قد تصل لـ75 ألف متفرج، وشهرته في قارة إفريقيا، كونه أحد أعرق ملاعب إفريقيا، ودائما ما يشهد أجواء رائعة في التشجيع والحضور الجماهيري. وثمن " وزير الرياضة" ترشيح" صحيفة ميرور " لإستاد القاهرة مع 5 إستاد عالمية أخرى، مشيرا الى أن مصر أصبحت بالفعل تملك بنية تحتية رياضية تجعلها واحده من أهم الدول الجاذبة للاحداث الرياضية العالمية، في مختلف الالعاب الرياضية. Advertisements

ويعد ستاد القاهرة قلعة الرياضة المصرية، حيث تم تأسيسة، عام 1958 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تحت اسم ستاد ناصر ، و شاهد على سعادة المصريين في تحقيق عدد من الانجازات والبطولات، سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو الاندية المصرية، وكذلك أيضا المباريات العالمية التي جمعت ما بين الاهلي والزمالك مع عدد من الاندية الأوربية العالمية، ويسع لأكثر من 70 الف متفرج، ويقع في منطقة مدينة نصر شمال شرق القاهرة، على بعد 10 كيلومترات من مطار القاهرة الدولي و 30 كليومتر من وسط مدينة القاهرة و قام بتصميمه المهندس المعماري الألماني "فيرنر مارش"وهو نفس المهندس الذي قام بتصميم الاستاد الأولمبي في برلين الذي استضاف دورة الالعاب الأولمبية في سنة 1936، وقد اكتمل بناؤه عام 1960 وافتتحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في احتفالات ثورة يوليو في نفس العام.