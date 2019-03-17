شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الزمالك ونصر حسين داى فى الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بدأ اللقاء بضغط من جانب نصر حسين داى الجزائرى وسط حماس كبير لتسجيل هدف التقدم بمحاولات هجومية على مرمى الفريق الأبيض مع احتساب العديد من الأخطاء من جانب الحكم السنغالى ونجح جنش فى الحفاظ على نظافة شباكه وأشهر الحكم إنذار أصفر لحسين لعرابى قائد الفريق الجزائرى فى الدقيقة 19، بدأ الزمالك يشكل الخطورة على مرمى حسين داى وأبعد الدفاع الجزائرى الكرة من أمام خالد بوطيب الذى كان أمام المرمى بعد عرضية من عبد الله جمة.

جاءت الفرصة الأخطر للزمالك من عرضية رائعة فى الدقيقة 24 من التونسى حمدى النقاز إلى المغربى حميد أحداد الذى لم ينجح فى تصويب الكرة برأسه داخل الشباك وخرجت ليهدر فرصة محققة للفريق الأبيض وتبادل الفريقان الهجمات بعد ذلك ولكن استطاع كلا الحارسين الحفاظ على نظافة الشباك لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.