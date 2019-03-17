شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكافئ اللاعبين بالدولار بعد التأهل لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآة فورية بالدولار للاعبين بعد التأهل لدور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية، عقب التعادل السلبى اليوم، الأحد، مع نصر حسين داي الجزائري التى أقيمت على استاد 5 يوليو.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى ربع النهائى مع واحد من الفرق الثلاثة التالية: "حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته.

جاء مشوار الزمالك فى المجموعة بدايته من كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.