شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الأهلى و طلائع الجيش إلى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق النادى الأهلى إلى نهائى كأس مصر لرجال الكرة الطائرة بالفوز على الشمس 3 /0 فى نصف النهائى. Advertisements كما تأهل إلى هذا الدور فريق طلائع الجيش بالفوز على سبورتنج 3 /0 . ومن المقرر أن يلتقى الطلائع مع الأهلى بعد غدا الثلاثاء فى النهائى فى السادسة مساءا على صالة إستاد القاهرة2.

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