تعرف على موعد قرعة الكونفدرالية.. والمرشحون لمواجهة الزمالك

كتب- هادي المدني

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفيدرالية، واستطاع الزمالك أن يبلغ ربع نهائي البطولة بعدما تصدر المجموعة الرابعة، ورافق النجم الساحلي والصفاقسي من تونس أحد أبرز الأندية المتأهلة.

قرر الاتحاد الإفريقي إقامة قرعة ربع ونصف نهائي البطولة الأربعاء المقبل من أجل التعرف على المشوار حتى نهائي البطولة.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع النهائي وهم: الزمالك، جور ماهيا (كينيا)، نهضة بركان (المغرب)، حسنية أغادير (المغرب)، الصفاقسي (تونس)، النجم الساحلي (تونس)، الهلال (السودان)، نكانا (زامبيا).

وبحسب اللائحة سيواجه الفريق...