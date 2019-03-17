الأهلي يستعد للقاء القمة بمباراة ودية.. ومعلول ينضم للمنتخب التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية يوم الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي الأربعاء المقبل الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم ٣٠ من مارس الجاري.

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وفي سياق أخر غادر الثلاثي علي معلول وجونيور أجاي ووليد أزارو لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بلادهم عقب مباراة الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائري.

وسافر معلول إلى تونس من أجل الانضمام إلى معسكر نسور قرطاج، فيما فضل أجاي وأزراو قضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة ٣ أيام في نيجيريا والمغرب

ومن جانبه كان مدرب الأهلي مارتن لاسارتي المدير، قرر قد منح لاعبيه راحة لمدة ٣ أيام عقب الفوز على شبيبة الساورة لجزائري والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.