تعرف على موعد قرعة الكونفدرالية.. والمرشحون لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفيدرالية، واستطاع الزمالك أن يبلغ ربع نهائي البطولة بعدما تصدر المجموعة الرابعة، ورافق النجم الساحلي والصفاقسي من تونس أحد أبرز الأندية المتأهلة.

قرر الاتحاد الإفريقي إقامة قرعة ربع ونصف نهائي البطولة الأربعاء المقبل من أجل التعرف على المشوار حتى نهائي البطولة.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع النهائي وهم: الزمالك، جور ماهيا (كينيا)، نهضة بركان (المغرب)، حسنية أغادير (المغرب)، الصفاقسي (تونس)، النجم الساحلي (تونس)، الهلال (السودان)، نكانا (زامبيا).

وبحسب اللائحة سيواجه الفريق صاحب المركز الأول أحد أندية المركز الثاني في المجموعات الأخرى.

ووفقًا لذلك فإن الزمالك سيواجه 1 من 3 أندية، هي حسنية أغادير، النجم الساحلي أو نكانا، وسيتجنب مواجهة جور ماهيا الذي لعب معه في دور المجموعات.

وأتى التصنيف كما يلي:

المستوى الأول: الزمالك، نهضة بركان، الصفاقسي، الهلال.

المستوى الثاني: حسنية أغادير، النجم الساحلي، نكانا، جور ماهيا.

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الخارطة الزمنية حتى النهائي:

القرعة: 20 مارس

ذهاب ربع النهائي: 5 إلى 7 إبريل.

إياب ربع النهائي: 12 إلى 14 إبريل.

ذهاب نصف النهائي: 26 إلى 28 إبريل.

إياب نصف النهائي: 3 إلى 5 مايو.

ذهاب النهائي: 19 مايو.

إياب النهائي: 24 إلى 26 مايو.