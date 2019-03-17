خالد قمر يمنح الاتحاد تعادلا قاتلا أمام حرس الحدود بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اقتنص فريق الاتحاد السكندري تعادلا مثيرا ، مساء اليوم الأحد، أمام حرس الحدود، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 23 بالدوري الممتاز.

وسجل ايدو موسيس الهدف الأول لفريق حرس الحدود في الدقيقة 60، قبل أن يتمكن المهاجم خالد قمر من معادلة النتيجة لزعيم الثغر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وتعد هذه المباراة السادسة على التوالي التي يحافظ خلالها الفريق السكندري على سلسلة اللا هزيمة، منذ الخسارة من الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة العشرين بالدوري.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 32 بالمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الحرس للنقطة 29 في المركز العاشر.