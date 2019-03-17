بـ9 لاعبين.. جور ماهيا يلتحق بالزمالك ويصعد لربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
تأهل فريق جور ماهيا الكيني إلى دور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية بالفوز على بترو أتيلتكو الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.
في المقابل، حقق الزمالك تعادلاً ثمينًا في الجزائر أمام نصر حسين داي في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي: الزمالك (9 نقاط) - جور ماهيا (9 نقاط) - نصر حسين داي (8 نقاط) - بترو أتليتكو (7 نقاط).
تفاصيل المباراة
شهدت الدقيقة 37 من زمن أحداث الشوط الأول حالة طرد لصالح جورماهيا حيث نال إرنيست واندو البطاقة الحمراء، ليخوض الفريق الكيني بقية أحداث المباراة بـ10 لاعبين.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تعرض حسن أوكتاي المدير الفني لفريق جورماهيا للبطاقة الحمراء إثر احتجاجه على حكم المباراة.
وفي الدقيقة 59 من زمن أحداث الشوط الثاني استطاع مهاجم جور ماهيا جاك تويسينجي أن يسجل هدف التقدم للفريق الكيني من ضربة جزاء.
البطاقات الحمراء تواصلت في المباراة بإقصاء مدافع جور ماهيا شافيق باتامبوزي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية إثر تدخله بدون كرة على لاعب بترو أتليتكو في الدقيقة 75.
وفي اللحظات الأخيرة من نهاية المباراة تعرض مدرب بترو أتيلتكو روبيرتو بيانكي للطرد عقب احتجاجه على حكم المباراة.
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