الزمالك يقتنص تعادلا صعبًا أمام نصر حسين داي ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق الزمالك، مساء اليوم الأحد، للدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبي أمام نصر حسين داي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط ، ليتصدر المجموعة ويتأهل مباشرة للدور ربع النهائي، بينما تجمد رصيد الفريق الجزائري عند 7 نقاط.

وعلى الجانب الأخر، تمكن فريق جورماهيا الكيني، من تحويل تزيله للمجموعة، للتأهل مع الزمالك بعد وصوله للنقطة 9 ، عقب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد.

وبدأ كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بالتشكيل التالي: محمود عبد الرحيم "جنش" - عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز - طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو" - حميد أحداد - خالد بوطيب.

ومع بداية المباراة سيطر فريق نصر حسين داي على مجريات اللعب في محاولة لتسجيل التقدم مبكرا، ومع حلول الدقيقة 8 تصدى محمود جنش لتصوية قوية من لاندري نتانكيو لاعب الفريق صاحب الأرض.

وبعد مرور 10 دقائق من زمن المباراة اكتفى الزمالك بالدفاع أمام الفريق صاحب الأرض، واللعب على الكرات المرتدة.

وجاءت أول هجمة خطيرة للزمالك في الدقيقة 20، بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الله جمعة لتصل لبو طيب لكنه لم يترجمها في الشباك بعد تدخل مدافع نصر حسين داي الجزائري معه ويبعد الكرة لخارج الملعب لركلة ركنية.

وكاد الزمالك يسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 24، بعد عرضية رائعة من حمدي النقاز وصلت أمام المغربي حميد أحداد، لكنه فشل في ترجمتها داخل شباك نصر حسين داي.

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واحتسب حكم المباراة مخالفة ضد نصر حسين داي في الدقيقة 30، نفذها عبد الله جمعة لكنها اصطدمت بدفاع الفريق الجزائري.

وفي الدقيقة 37، نفذ حمدي النقاز كرة ركنية وصلت لمواطنه التونسي فرجاني ساسي، ليسددها برأسه لخارج الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد فريق نصر حسين داي للضغط على الزمالك في وسط ملعبه، ليسجل هدفا قبل صافرة النهاية.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه فرجاني ساسي، لاعب الزمالك لاعتراضه على التحكيم.



ونفذ شمس الدين حراق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 61، لكن حسين لعريبي فشل في تحوليها للشباك، لتمر الكرة بسلام على مرمى الحارس محمود جنش.

وتلقى حميد أحداد البطاقة الصفراء في الدقيقة 66، بعدما تدخل بعنف ضد لاعب نصر حسين داي.

وأهدر المهاجم المغربي هدفا محققا في الدقيقة 72، بعد عرضية متقنة من زيزو، لتصل لرأس مهاجم الزمالك، والذي كان بدوره تسديد الكرة أعلى عارضة حارس مرمى نصر حسين داي.

ومع حلول الدقيقة 76 أجرى جروس أول تبديل له في المباراة، بإشراك محمود كهربا بدلا من حميد أحداد، خوفا عليه من التعرض للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء.