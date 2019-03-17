انت الان تتابع تفاصيل خبر ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 08:51 مساءً - استعاد نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مؤقت؛ بعدما عاد من ملعب فولهام بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة المحلية.
أنهى الفريق الإنجليزي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، حمل توقيعه نجمه السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة الـ26 من زمن المباراة.
وعدل "أصحاب الأرض والجمهور" النتيجة بهدف الهولندي ريان بابل، في الدقيقة الـ74، لكن المخضرم جيمس ميلنر منح الفوز لـ"الريدز" من ركلة جزاء، قبل 9 دقائق من صافرة النهاية.
ويعيش ليفربول أفضل أوقاته عقب تأهله لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا إثر الإطاحة ببايرن ميونيخ الألماني في عقر داره ووسط جماهيره، في إطار دور الـ16 من المسابقة القارية.
بهذا الفوز ارتقى ليفربول إلى قمة "البريميرليغ" إلى 76 نقطة، في حين تجمّد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي تراجع للمركز الثاني بنقطتين أقل، لكن بإمكانه العودة مجدداً إلى الصدارة في حال فوزه بالمباراة المؤجلة نظراً لخوضه لقاء ربع نهائي كأس إنجلترا أمام سوانزي سيتي وعرف فوزه بشق الأنفس بنتيجة (3-2).
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