الكونفدرالية.. الصفاقسي يحسم الصدارة والنجم يرافقه

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تحرير:علي الزيني ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
النجم الساحلي
تأهل فريق النجم الساحلي إلى ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على ساليتاس البوركيني، بهدف نظيف، جاء عن طريق فراس بالعربي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة، من منافسات المجموعة الثانية من دوري المجموعات للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في وصافة المجموعة، خلفًا لمواطنه الصفاقسي، المتصدر برصيد 12 نقطة، ورينجرز النيجيري 5 نقاط، وساليتاس البوركيني، احتل المركز الأخير بنقطتين.
بدأ النجم الساحلي المباراة بضغط شديد، وهو ما أسفر عن هدف التقدم، في الدقيقة السادسة عن طريق فراس بالعربي الذي استغل تمريرة زميله وجدي كشريدة، برأسية داخل الشباك، وفي الدقيقة 12، كاد أن يضيف بالعربي الهدف الثاني، لكن الحارس تصدى لكرته. وفرض النجم الساحلي سيطرته التامة على مجريات الأمور، في المقابل اعتمد
بدأ النجم الساحلي المباراة بضغط شديد، وهو ما أسفر عن هدف التقدم، في الدقيقة السادسة عن طريق فراس بالعربي الذي استغل تمريرة زميله وجدي كشريدة، برأسية داخل الشباك، وفي الدقيقة 12، كاد أن يضيف بالعربي الهدف الثاني، لكن الحارس تصدى لكرته.
وفرض النجم الساحلي سيطرته التامة على مجريات الأمور، في المقابل اعتمد ساليتاس البوركيني، بالدفاع واللعب على الهجمات المرتدة، التي أسفرت عن هجمة خطيرة في الدقيقة 30، عندما استغل سواد وجو كرة خاطئة لدفاع النجم، وانفرد بوليد كريدان حارس أصحاب الأرض، الذي تصدى للكرة، وظلت سيطرة الفريق التونسي حتى نهاية اللقاء، الذي انتهى بفوزهم بهدف نظيف.
ورغم تأهله في الجولة الماضية، عاد فريق الصفاقسي، من ملعب نامدي ازيكو ستاديوم، بالثلاث نقاط، بفوزه على رينجرز النيجيري، بهدف نظيف، سجله نسيم حنيد في الدقيقة 73.
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