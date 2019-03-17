انت الان تتابع البركان وأغادير يتأهلان إلى ربع نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

الرجاء

نجح فريقا نهضة البركان وحسنية أغادير، في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن تصدر الأول مجموعته برصيد 11 نقطة، وجاء الفريق الثاني وصيفا للمجموعة برصيد 8 نقاط، وودع الرجاء المغربي، حامل اللقب، البطولة، بعدما فشل في عبور دور المجموعات، حيث حل في المركز ثالثا برصيد 7 نقاط، بينما تذيل أوثو دويو الكونغولي المجموعة برصيد 5 نقاط. وبالرغم من تحقيق فريق الرجاء فوزا عريضا على أوثو دويو الكونغولي بأربعة أهداف مُقابل هدف، فإنه ودع البطولة، ولم يكن كافيا للتأهل بعد فوز حسنية أغادير على نهضة البركان بهدف نظيف.

وكان الرجاء المغربي يحتاج إلى انتهاء مواجهة نهضة البركان وحسنية أغادير بالتعادل أو فوز نهضة بركان من أجل التأهل لربع النهائي. الرجاء بقيادة الفرنسي بارتيس كارتيرون حقق فوزا كبيرا على أوثو دويو الكونغولي، بأربعة أهداف مُقابل هدف، سجل رباعية الفريق المغربي، محمود بنحليب والليبي سند الورفلي وأيوب نناح

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