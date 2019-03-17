انت الان تتابع ماني يشارك صلاح وكين في وصافة هدافي البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

ساديو ماني

واصل الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، تألقه في الفترة الأخيرة، وتساوى مع زميله المصري محمد صلاح، كهداف للفريق في كل المسابقات هذا الموسم، ومشاركته في وصافة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدف تقدم الريدز، أمام نظيره فولهام، في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج، ليرتقي ماني لوصافة هدافي المسابقة، رافعًا رصيده إلى 17 هدفًا، متساويا مع صلاح والثنائي هاري كين مهاجم توتنهام وبيير إمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

جاء الهدف في الدقيقة الخامسة والعشرين، بعدما تبادل الكرة بشكل رائع مع روبرتو فيرمينو، وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، داخل شباك فولهام، معلنًا عن هدف التقدم لفريق ليفربول. وعادل صاحب الـ26 عامًا عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي في جميع المسابقات، بعدما أحرز هدفه الـ20 في 38 مباراة لعبها بالموسم

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