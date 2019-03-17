انت الان تتابع ماني يتألق ويقود ليفربول للفوز على فولهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

حقق فريق ليفربول فوزا صعبًا على نظيره فولهام بهدفين لهدف فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، وانتهت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى منافسات الجولة 12 على ملعب الأنفيلد بهدفين دون رد لصالح الريدز. بدأت المباراة هادئة من لاعبى الفريقين، وسيطر صلاح وزملاؤه على معظم مجريات الشوط الأول، حتى جاءت الدقيقة 26 ونجح ساديو مانى في إحراز أول أهداف فريقه، بعد تمريرة رائعة من البرازيلي فيرمينيو داخل منطقة الجزاء ليسكنها السنغالى فى الشباك.

وشهدت بداية الشوط الثانى استفاقة أصحاب الأرض، حيث اعتمدوا على الهجمات المرتدة المنظمة على مرمى ليفربول، لمحاولة تسجيل هدف التعادل، ليتحقق ذلك بالفعل فى الدقيقة 73 بعد خطأ من تمريرة المدافع فان دايك لحارسه أليسون، ليستغلها لاعب ليفربول السابق ريان بابل ويوقع على هدف التعديل لفولهام. ومع حلول الدقيقة

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