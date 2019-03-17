انت الان تتابع بعد التأهل الإفريقي.. ثلاثي الأهلي يرحلون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

أزارو

غادر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي، الأراضي المصرية وذلك بعدما منح الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق راحة سلبية للاعبين لمدة ثلاثة أيام، وذلك استغلالا لعدم وجود مباريات حتى مواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجاري. وغادر المغربي وليد أزارو لبلاده لقضاء إجازته مع أقاربه، نفس الحال لجونيور أجايي الذي توجه لنيجيريا واستغلال فترة الإجازة لزيارة أقاربه، بينما التحق علي معلول بمعسكر منتخب تونس استعدادا لمواجهة سوازيلاند في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

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ونجح منتخب تونس في احتلال وصافة مجموعته برصيد 12 نقطة متساويًا مع منتخب مصر صاحب الصدارة، ولكن الأفضلية للفراعنة بسبب المواجهات المباشرة. وحسم الأهلي تأهله للدور ربع النهائي بالفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين أمس السبت، على ملعب «برج العرب»