انت الان تتابع ليفربول يتصدر مؤقتا بـ"فوز عصيب".. وأزمة صلاح مستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ميلنر بعد تسجيله الهدف الحاسم

حقق ليفربول فوزا صعبا ومهما على مستضيفه فولهام، الأحد، في المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقفز إلى صدارة جدول المسابقة مؤقتا.

واستغل الـ"ريدز" تأجيل مباراة مانشستر سيتي أمام جاره مانشستر يونايتد، ليرتقي إلى قمة الدوري برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين عن الـ"سيتيزنز" الذي خاض مباراة أقل.

وجاء الفوز العصيب للضيوف بنتيجة 2-1، بعد أن عاشت جماهير الـ"ريدز" 5 دقائق من التوتر في الشوط الثاني، كانت النتيجة فيها تشير إلى التعادل 1-1.

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وافتتح المتألق ساديو ماني التسجيل في الدقيقة 26، بعد تبادل متقن للكرة مع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، ليحرز السنغالي هدفه رقم 11 في آخر 11 مباراة.

ورفع ماني عدد أهدافه في الدوري إلى 17، ليقفز إلى المركز الثاني بقائمة الهدافين مثل زميله محمد صلاح، الذي تستمر أزمته بعدم التسجيل لسابع مباراة على التوالي.

لكن زميل الأمس منافس اليوم، الهولندي رايان بابل، نجح في إدراك التعادل بسهولة في الدقيقة 75، عندما وجد نفسه في مواجهة الشباك الفارغة إثر خطأ من مواطنه قلب الدفاع فيرجل فان دايك وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

إلا أنه بعد 5 دقائق، عكس جيمس ميلنر دفة اللقاء مجددا إلى صالح ليفربول، عندما سدد بنجاح ركلة جزاء حصل عليها ماني.