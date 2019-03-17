الان تتابع الهلال يهزم الأهلي في نصف نهائي كأس زايد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 40 دقيقة - 8:52 م, 17 مارس 2019 م التعليقات: 0 فاز نادي الهلال على نظيره الأهلي 1-0، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

واستلم “سوريانو” تمريرة سحرية من الشلهوب وانفرد بالمرمى، وأودع الكرة في الشباك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يهزم الأهلي في نصف نهائي كأس زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.