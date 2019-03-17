شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالتعادل السلبي مع نصر حسين داي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتعادل سلبي ثمين أمام مضيفه نصر حسين داي الجزائري باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد 5 يوليو بالجزائر في الجولة السادسة وختام دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وحميد أحداد ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط وخالد بوطيب في خط الهجوم

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وحصل أصحاب الأرض على ركلة حرة تم إرسالها داخل منطقة جزاء الزمالك وصلت إلى خاسف نوفل الذي سدد الكرة بقوة مرت بجوار القائم الأيسر

واحتسب الحكم السنغالي ركلة حرة ضد طارق حامد بعد تدخل في وسط الملعب لم تشكل خطورة حقيقية بعدها حاول نتانكيو فتح ثغرة بدفاع الزمالك ومراوغة داخل المنطقة وسدد الكرة قوية نحو الشباك تصدى لها جنش ببراعة وأبعدها إلى خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة .

وحاول الزمالك الرد بهجمة بتمريرة عرضية إلى خالد بوطيب المتوغل إلى داخل منطقة جزاء “نصر حسين داي” لكن الحكم المساعد رفع رايته معلناً عن حالة تسلل بعدها يحتسب الحكم خطأ ضد أحداد بعد تدخل مع لاعب نصر حسين داي .

ويحاول بوطيب من جديد فتح جبهة في دفاعات أصحاب الأرض ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعب حسين لعرابي بسبب عرقلته العنيفة لبوطيب في الدقيقة 17 من عمر اللقاء .

وتستمر محاولات الزمالك وتمريرة عرضية بارعة من حمدي النقاز إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى حميد أحداد الذي سدد كرة برأسه نحو الشباك، لكنها ارتطمت بالقائم وخرجت إلى خارج الملعب في أخطر فرص المباراة بالدقيقة 24 .

ويسقط أوباما بعد كرة مشتركة والحكم يوقف المباراة لكن لاعب الزمالك يكمل اللقاء مرة أخرى بعد الاطمئنان عليه .

ومع مرور نصف ساعة من الشوط الأول تدنو السيطرة لنادي الزمالك الذي حاول فتح جبهات من جانبي الملعب ويحصل الزمالك على ركلة حرة نفذها عبد الله جمعة إلى داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع تصدى للكرة وأبعدها إلى خارج المنطقة في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

ومحاولة جديدة للزمالك بتمرير كرة عالية إلى حميد أحداد المتوغل إلى داخل منطقة جزاء نصر حسين داي لكن مرباح غايا حارس المرمى خرج وأمسك بالكرة بعدها ينحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين .

ويحصل أصحاب الأرض على ركنية ترسل داخل منطقة الجزاء ويخرجها دفاع الزمالك بثبات إلى وسط الملعب وبعدها بدقيقة يحصل الزمالك على ركنية ينفذها زيزو عرضية داخل منطقة الجزاء ويحولها ساسي برأسه تخرج بعيدة عن مرمى نصر حسين داي إلى خارج الملعب في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

ويشن الزمالك هجمة جديدة عن طريق خالد بوطيب لكن الهجمة تنتهي بعد ذلك دون خطورة لتصل سهلة في يد حارس نصر حسين داي بعدها يحصل بوطيب على خطأ في وسط الملعب في الدقيقة 39 من عمر المباراة .

ويتبادل الفريقين الكرة ويحصل نصر حسين داي على ركلة حرة تم تنفيذها إلى داخل منطقة جزاء الزمالك وحاول الدفاع إبعاد الكرة لكنها كادت أن تسكن الشباك فقام جنش بإبعادها إلى خارج الملعب، وتحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 42 من عمر المباراة .

Advertisements

وتمر اللحظات الأخيرة من عمر الشوط بدون خطورة على كلا المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .

ومع بداية الشوط الثاني بدأ الزمالك بنفس التشكيل الأساسي وحاول السيطرة على منطقة وسط الملعب في ظل محاولات الفريق الجزائري للمباغتة الهجومية مبكرا والدفع بتغييرين مبكرا لزيادة الفاعلية الهجومية .

ويحصل أصحاب الأرض على ضربة ثابتة داي تنفذ أرضية داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع الزمالك وينشط الفريق الجزائري هجوميا نسبيا على أمل تسجيل هدف التقدم في الدقائق الأولى من الشوط الأول .

ويتصدى جنش لكرة طولية لنصر حسين داي بعدها يرد الزمالك بمحاولة هجومية يبعدها الدفاع الجزائري بعدها يعود جنش ليتصدى لكرة عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 55 من عمر المباراة .

ويتدخل زيزو مع لاعب نصر حسين داي في كرة مشتركة ويسقط اللاعب الجزائري بعدها يرد نصر حسين داي بكرة هجومية والحصول على خطأ بجوار الراية الركنية يخرجها دفاع الزمالك ثم تصل للاعب نصر حسين داي يسددها قوية تخرج بعيدة عن مرمى جنش إلى خارج الملعب وتمر بدون خطورة في الدقيقة 58 من عمر المباراة .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه فرجاني ساسي بعد كرة مشتركة ويحصل معها الفريق الجزائري على ركلة حرة تنفذ مباشرة بإتجاه مرمى الزمالك تخرج على يمين جنش إلى خارج الملعب في الدقيقة 61 من عمر المباراة .

ويبدأ الزمالك في فرض اللعب في وسط الملعب لمواجهة المحاولات الجزائرية ويحصل طارق حامد على ركلة حرة بوسط الملعب بعدها يحصل الفريق الجزائري على ركلة حرة وبطاقة صفراء لحميد أحداد بسبب الاعتراض .

ويحاول نصر حسين داي مجدد وعرضية من الجانب الأيسر يخرجها الونش بقوة إلى خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67 من عمر المباراة .

ويهدر الزمالك فرصة خطيرة بعد هجمة منظمة وعرضية رائعة من زيزو يقابلها بوطيب برأسه تخرج أعلى مرمى نصر حسين داي إلى خارج الملعب، لتضيع فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 72 من عمر المباراة .

ويسقط فرجاني ساسي على أرض الملعب بعد تعرضه لتدخل عنيف من عدادي توفيق، ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان على حالته بعدها يدفع الجهاز الفني للزمالك بأولى تغييراته بنزول محمود عبدالمنعم “كهربا” بدلا من حميد أحداد في الدقيقة 76 من عمر المباراة .

ويسدد فرجاني ساسي الكرة تصطدم بالدفاع الجزائري بعدها يسدد الفريق الجزائري الكرة لكنها تمر أعلى مرمى جنش في الدقيقة 81 من عمر المباراة .

ويحاول أصحاب الأرض اللعب على الكرات الطولية من العمق على أمل فتح ثغة بدفاع الزمالك وينجح جنش في الإمساك بالكرة في الدقيقة 82 بعدها يلجأ لاعبو الزمالك لتناقل الكرة والسيطرة على منطقة العمليات بوسط الملعب لامتصاص اندفاع لاعبي نصر حسين داي .

ومع دخول المباراة في لحظاتها الأخيرة يدفع الجهاز الفني للزمالك بتغييره الثاني بنزول محمود عبدالعزيز “زيزو” بدلا من أحمد سيد “زيزو” وبعدها يحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني .

وفي الوقت بدل الضائع ينفرد زيزو بالمرمى

وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك كمتصدر لمجموعته بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط وهو نفس رصيد جورماهيا الكيني الذي تأهل بالمركز الثاني عن المجموعة في ظل تفوق الزمالك في المواجهات المباشرة .