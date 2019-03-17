شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصرف ربع مليون جنيه مكافأة للجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز على سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، صرف 250 ألف جنيه قيمه مكافأة الفوز على سموحة للجهاز الفنى للفريق بقيادة إيهاب جلال واللاعبين، بعدما تغلب أبناء بورسعيد على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء «السبت» على أرض ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، لينفرد الفريق بالمركز الرابع برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن مصر المقاصة صاحب المركز الخامس، ولاتزال للفريق مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

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وقسّمت المكافأة على نحو 3 آلاف جنيه لكل لاعب بخلاف ما تنص عليه اللائحة المعمول بها برصد مكافأة مالية حال جميع الفريق لتسع نقاط، وهو ما تحقق بعدما حقق المصرى الفوز السادس على التوالى على حساب سموحة. يأتى ذلك في إطار تحفيز اللاعبين والجهاز الفنى لمواصلة النتائج الإيجابية والتواجد في المربع الذهبى، وضمان المشاركة في البطولة الأفريقية الموسم المقبل.

وأنهت لجنة الكرة برئاسة عدنان حلبية، عضو مجلس الإدارة، إجراءات التجديد للرباعى فريد شوقى، وعمرو موسمى، وعبدالناصر دي ماريا، ومصطفى مارسيلو لمدة موسم، كما تم تمديد عقد الثنائى أحمد ياسر وأحمد جمعة لاعب الفريق المعار إلى نادى أحد السعودى، لمدة موسم، كما قام مجلس الإدارة بتعديل عقود ثنائى الفريق الشاب كريم العراقى وإسلام عطية بناء على تعليمات من إيهاب جلال، المدير الفنى.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على سموحة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً «الثلاثاء» في الرابعة عصراً، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 29 مارس الجاري.