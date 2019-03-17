شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع توتنهام لضم «إريكسين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، أن فلورنتينيو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، يخطط لعقد ثورة تصحيح ضخمة داخل الفريق الأول لكرة القدم، للعودة لطريق الانتصارات وحصد البطولات من جديد بعد موسم مخيب للآمال.

وقالت الصحيفة إن إدارة الميرنجى توصلت لاتفاق مع توتنهام الإنجليزى من أجل التعاقد مع الدنماركى إريكسين، لاعب وسط فريق السبيرز، وذلك بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الملكى يريد الحصول على خدمات إريكسين، بعد هبوط مستوى الدولى الكرواتى لوكا مودريتش، الحاصل على الكرة الذهبية، حيث يريد الريال إعادة بناء الفريق من جديد للعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

وودع ريال مدريد دورى الأبطال وكأس ملك إسبانيا، بجانب الابتعاد عن المنافسة على لقب الدورى بعد اتساع فارق النقاط مع برشلونة.

فى نفس السياق، أوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز أنهى تفاصيل التعاقد مع الدولى البلجيكى «إيدين هازارد»، نجم فريق تشيلسى، ليكون خليفة البرتغالى كريستيانو رونالدو فى قلعة سانتياجو برنابيو من الموسم القادم.

وأشارت إلى أن بيريز سوف يحجب رقم 7 من ماريانو دياز، مهاجم الفريق الشاب، لكى يمنحه إلى هازارد، ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الكشف عن تفاصيل الصفقة.

فى السياق ذاته، أفادت صحيفة «ميرور»، الإنجليزية، بأن نادى ريال مدريد الاسبانى عاد من جديد لطرق باب الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا، حامى عرين نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، لمحاولة الحصول على توقيعه.

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ويتبقى فى عقد دى خيا مع اليونايتد أقل من عام ونصف العام وينوى النادى الإنجليزى الجلوس معه والتوقيع على عقد جديد طويل الأمد بأسرع وقت ممكن للحفاظ عليه داخل أولد ترافورد.

ولا تزال طلبات اللاعب المالية تشكل عائقا فى طريق تجديد العقد ولا يحظى دى خيا بمستقبل آمن فى النادى الإنجليزى بالرغم من تغيير الأجواء فى الأولد ترافورد منذ وصول المدرب أولى جونار سولشاير. وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى، يرغب فى التعاقد مع دى خيا ويريده فى الريال بالموسم المقبل.

ويجهز الريال لدفع مبلغ 75 مليون جنيه إسترلينى لتأمين صفقة دى خيا، الذى كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للميرنجى فى 2015.

ويرغب زيزو فى وصول دى خيا لمدريد ليكون بديلا لتيبو كورتوا، الحارس البلجيكى الحالى فى فريق ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وطلب زيدان تدعيم خط الدفاع بسبب استقبال الميرنجى الكثير من الأهداف هذا الموسم، وهو الأمر الذى لم يحدث خلال حقبة تولى زيدان تدريب الفريق فى الموسمين السابقين. كما طالب المدرب الفرنسى، بيريز سرعة التعاقد مع هارى كين، مهاجم توتنهام، ليشكل ثنائية مع كريم بنزيما فى خط هجوم الفريق.

فيما سلطت الصحف الإسبانية الضوء على فوز الميرنجى، مساء أمس الأول، على نظيره سيلتا فيجو، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الليجا.

وقالت صحيفة «ماركا»: «عملية إعادة البناء تبدأ»، مضيفة أن زيدان انتصر فى أولى مبارياته بعد العودة مخففاً من حدة التوتر فى البرنابيو، مشيرة إلى أن الفرنسى يعيد حرسه القديم إلى الملعب، إيسكو وبيل يستغلان ذلك ويسجلان الأهداف

فيما كتبت صحيفة «آس» عنوانا مقتضبا على فوز الميرنجى: «العفو»، موضحة أن

زيدان أشرك لاعبين كان قد تجاهلهم سولارى.