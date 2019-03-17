شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو ريدة» يرفض منح شارة المنتخب لـ«الننى» ويتمسك بالأقدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تفجرت أزمة جديدة داخل معسكر المنتخب الوطنى، الذى انطلق الأحد، استعدادا لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الحالى، فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية، وودية نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر، بسبب الخلاف على ارتداء شارة الكابتن التى كان يحملها فى الفترة الماضية عصام الحضرى، حارس المرمى، وبعده أحمد المحمدى، الذى تولى المهمة عقب مونديال روسيا.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا من اللاعبين طالبوا بتغيير نظام ارتداء الشارة وفقا للمشاركات ودور كل لاعب مع الفراعنة، بينما يرفض العدد الآخر تغيير النظام المعمول به وفقا للأقدمية،

كان محمد الننى، المحترف فى أرسنال الإنجليزى، قد تمسك بارتداء الشارة باعتباره الأكثر مشاركة مع المنتخب من المجموعة التى اختارها خافيير أجيرى للدخول فى المعسكر الحالى، لكن هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والمشرف على الفريق، يفضل تطبيق نظام الأقدمية، ومن ثم فإن عمرو السولية، لاعب الأهلى، يعتبر اللاعب الأقدم، حيث سجل أول ظهور رسمى مع الفراعنة خلال فترة قيادة حسن شحاتة للمنتخب، وتحديد مشاركته فى المباراة الودية للمنتخب أمام الكونغو الديمقراطية يوم 8 نوفمبر 2010، على ملعب استاد القاهرة، والتى انتهت بفوز الفراعنة 6-3، ويأتى محمد أبو جبل، حارس سموحة، الذى انضم للمنتخب 2011، وبعده محمد الننى، ثم أحمد الشناوى حارس بيراميدز، وطارق حامد لاعب الزمالك، وبذلك يكون «السولية» سيحمل الشارة.

فيما تسود حالة من الانقسام حول التشكيلة التى ستشارك أمام النيجر وعدم وضوح الصورة بشأن القائمة بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد، فيما أبدى أجيرى استياءه من تسريب أخبار خاصة يتكتم عليها الجهاز الفنى ويقوم بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بإذاعتها، خصوصا الذين يعملون فى المجال الإعلامى ويعتمدون على اشتراكهم فى الاجتماعات التى تخص المنتخب والتى تسبق المعسكرات، ما أغضب المدير الفنى، وحذر المدير الفنى جهازه المعاون من تسريب الأخبار لبعض أعضاء المجلس، وطلب من هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، التدخل لوضع حد لأزمة تسريب أخبار المنتخب، خاصة فيما يتعلق باختياراته للاعبين، كما طلب أن تقتصر الاجتماعات التى تخص المنتخب برئيس الاتحاد باعتباره المشرف على المنتخب وصاحب القرار.