شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين الأهلي و جامعة اسلسكا مصر لتكون الشريك التعليمى لبطولة أفريقيا للطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقعت جامعة اسلسكا مصر إتفاقية تعاون مع النادي الاهلي المصري لتكون الشريك التعليمي لبطولة أفريقيا في الكرة الطائرة التي ينظمها النادي الاهلي الفترة من ١٤ ل ٢٦ مارس ٢٠١٩.

وقالت الجامعة، أن الشراكة مع النادي الأهلي تأتي في إطار أهمية التكامل بين الجامعات و الجهات التي يخدمها الخريجين كأحد أساليب سد الفجوة بين مهارات الخريج و متطلبات سوق العمل، و وذلك بالتزامن مع إطلاق بكالوريوس إدارة أعمال في تخصص الادارة الرياضية لأول مرة بمنطقة الشرق الاوسط و افريقيا في سبتمبر ٢٠١٩.

وأكد الدكتور كريم الحناوى أمين عام جامعة اسلسكا مصر ، أن النادي الأهلي و مجلس إدارته و على رأسهم شباب المستقبل محمد سراج عضو المجلس، و أمير توفيق مدير التعاقدات لديهم إيمان قوى بأهمية التعليم الرياضي و قدرته على رفع تنافسية الاندية المصرية على المستوى الدولي.

واشار الحناوي، إلي أن بنود الرعاية تتضمن شروط خاصة بإعداد و تأهيل الكوادر العاملة بالنادي الاهلي، اقامة ورش عمل لنقل الخبرات، تقديم منح لأبطال الاهلي الرياضيين ليتمكنوا من دراسة الادارة الرياضية في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد.